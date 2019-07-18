Стало известно, чем опасно высокое давление

Ученые из США рассказали, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое давление равным образом влияют на опасность развития сердечного приступа и инсульта.

Раньше врачи отдавали «предпочтение» именно «верхнему» давлению, как главной угрозе здоровья сердца. В тот же момент «нижнему» давлению особого внимания не уделяли.

— Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80. Выводы были сделаны после анализа более 35 миллионов показаний артериального давления. Оценивались данные более миллиона человек, — рассказали специалисты.

Ранее ученые ошибочно полагали, что лишь повышенный холестерин и «верхнее» кровяное давление 130 миллиметров ртутного столба могут «обеспечить» молодому человеку появление болезней сердца после 40 лет. Выяснилось, что такая угроза возникает и вследствие отклонений от нормы показателей «нижнего» давления.

Медики настоятельно рекомендуют следить за весом, регулярно заниматься спортом и есть полезную еду, избегая жирных продуктов, сообщает Medicalxpress.