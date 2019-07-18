Российский врачи спасли пациента, проглотившего вилку

Пациент в возрасте 34 лет оказался в приемном отделении больницы №1 города Красногорска. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

По словам мужчины, вилка ему понадобилась, чтобы надавить на язык и тем самым спровоцировать рвоту. В итоге столовый прибор был случайно проглочен.

На момент поступления в больницу состояние мужчины врачи определяли как удовлетворительное. Медики провели необходимые исследования. С помощью рентгена удалось подтвердить наличие вилки в желудке.

Мужчине провели экстренную операцию, в ходе которой успешно достали столовый прибор. Пациент быстро пошел на поправку, на пятые сутки был выписан домой.