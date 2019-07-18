Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский врачи спасли пациента, проглотившего вилку 

Yellmed + ещё 2 5 часов назад
Фото: Yellmed
Пациент в возрасте 34 лет оказался в приемном отделении больницы №1 города Красногорска. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
По словам мужчины, вилка ему понадобилась, чтобы надавить на язык и тем самым спровоцировать рвоту. В итоге столовый прибор был случайно проглочен.
На момент поступления в больницу состояние мужчины врачи определяли как удовлетворительное. Медики провели необходимые исследования. С помощью рентгена удалось подтвердить наличие вилки в желудке.
Мужчине провели экстренную операцию, в ходе которой успешно достали столовый прибор. Пациент быстро пошел на поправку, на пятые сутки был выписан домой.
Yellmed: последние новости
Пересадка брюшной аорты: российские врачи провели редкую операцию Ученые объяснили, как с возрастом у мужчин меняется качество спермы Прибор для заморозки раковых клеток поможет в лечении онкологии молочной железы
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дети курящих родителей имеют проблемы со слухом
Врачи рассказал, когда лучше употреблять сладкое
Как холодное лето влияет на здоровье людей
Названа неожиданная причина болезни Паркинсона
Медик рассказал, что повышает риск развития рака
Видео
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:01
Почему кости и суставы ноют перед непогодой
Болезни и лекарства
00:44
Эпидемия мирового значения началась в Африке
Болезни и лекарства
04:50
Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение