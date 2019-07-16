Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие ягоды, снижающие кровяное давление 

Суть событий 1 час назад
Фото: Суть событий
Известно, что при отсутствии лечения высокое кровяное давление может привести к уплотнению и утолщению артерий, что в свою очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Одним из лучших способов избежать этих осложнений является соблюдение здоровой диеты.
В ходе предыдущих многочисленных исследований было обнаружено, что эффективной способностью снижать артериальное давление обладают некоторых продукты, в числе которых и ягоды.
Во время недавнего исследования добровольцам было предложено включить в свой ежедневный рацион несколько видов ягод и придерживаться его в течение восьми недель.
В результате ученые обнаружили, что у всех участников значительно улучшились показатели артериального давления, а также состояние здоровья сердца.
По мнению специалистов, все дело в высоком содержании полифенолов, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как выяснилось, самыми эффективными в борьбе с повышенным кровяным давлением оказались клубника, ежевика, смородина и черника.
По словам ученых, достаточно съедать 150 грамм этих ягод в день, чтобы уже через несколько недель заметить улучшения в здоровье.
Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Восточной Англии и Гарварда, черника, например, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. При этом, как выяснилось, эффективно помогают не только свежие ягоды, но и сушеные.
Наряду со здоровой диетой медики советуют не забывать и о регулярной физической активности, которая может включать в себя любые упражнения: от привычного спорта до обычных прогулок и садоводства.
Помимо этого, поддержать артериальное давление на должном уровне поможет сокращение потребления кофеина, соли, хороший ночной сон, а также отказ от курения.
Суть событий: последние новости
Специалисты нашли необычный способ борьбы с вредными привычками «Уход за мозгом» Врачи назвали «несерьезный» признак диабета, на который стоит обратить внимание
Комментарии
Новости , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему у некоторых мужчин рождаются только дочки
Стала известна истинная причина анорексии
Чем грозит гипертония в молодости
Вещие сны, которые предупреждают о болезнях1
Плохое сочетание: какие таблетки опасно смешивать2
Видео
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:19
Какие болезни чаще всего диагностируют после 40
Болезни и лекарства
03:13
Группа крови, которая неуязвима перед раком
Болезни и лекарства
00:55
Лекарства, которые надо немедленно выбросить
Болезни и лекарства
00:58
Врач объяснил, как избежать рака простаты
Болезни и лекарства
02:37
Как узнать о высоком давлении без тонометра
ЗОЖ
04:42
Что делать, если не получается заснуть
ЗОЖ
00:52
Раскрыты масштабы страшнейшей эпидемии в истории
Наука
04:46
Как ускорить обмен веществ
ЗОЖ
04:40
Ученые посоветовали есть насекомых
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение