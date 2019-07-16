Ученые рассказали, как место жительства влияет на пагубные привычки

Ученые из Плимутского университета обнаружили взаимосвязь вредных привычек и места проживания.

Исследователи объяснили, что картина, которую видит перед собой человек регулярно может повлиять на его склонность к пагубным пристрастиям. Выяснилось, что красивый вид из окна в виде парка или уютного сада снижает психологическую склонность к употреблению вредной пищи, алкоголя и курению.

Организаторы эксперимента проанализировали места жительства участников и их образ жизни. Как ни странно, среди тех, у кого во дворе росло множество растений, было меньше людей с привычками, вредными для здоровья.

Специалисты сделали вывод, что изобилие цветов и деревьев рядом с домом способно поменять эмоциональный фон и способствует снижению стресса. Избавление от негатива, в свою очередь, ликвидирует тягу к борьбе с ним популярными вредными способами, сообщает EutekAlert.

Читайте также: Ученые рассказали, как отказ от курения до 45 лет влияет на здоровье