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Ученые рассказали, как место жительства влияет на пагубные привычки 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Суть событий
Ученые из Плимутского университета обнаружили взаимосвязь вредных привычек и места проживания.
Исследователи объяснили, что картина, которую видит перед собой человек регулярно может повлиять на его склонность к пагубным пристрастиям. Выяснилось, что красивый вид из окна в виде парка или уютного сада снижает психологическую склонность к употреблению вредной пищи, алкоголя и курению.
Организаторы эксперимента проанализировали места жительства участников и их образ жизни. Как ни странно, среди тех, у кого во дворе росло множество растений, было меньше людей с привычками, вредными для здоровья.
Специалисты сделали вывод, что изобилие цветов и деревьев рядом с домом способно поменять эмоциональный фон и способствует снижению стресса. Избавление от негатива, в свою очередь, ликвидирует тягу к борьбе с ним популярными вредными способами, сообщает EutekAlert.
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