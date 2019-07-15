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Обнаружена удивительная для организма польза солнца 

Medical Note 1 час назад
Фото: Medical Note
Дерматологи из Великобритании заявили о неожиданной пользе загара для здоровья. Специалисты не призывают проводить весь отпуск на пляже, но и не советуют маниакально прятаться от солнечных лучей. Об этом пишет Telegraph.
Ученые выяснили, что солнце не только способствует выработке витамина D, но и «включает» тонкую настройку иммунной системы и способствует снижению артериального давления.
«Известно, что летом артериальное давление ниже, чем зимой, и мы в нашей работе также продемонстрировали, что, чем больше ультрафиолета получает организм, тем сильнее это способствует нормализации артериального давления. Когда ультрафиолетовый свет попадает на кожу, он вызывает выброс вещества, называемого оксидом азота. Последний заставляет кровеносные сосуды «расслабляться» и расширяться»,
— отметил дерматолог из Эдинбургского университета Ричард Уэллер.
Ученые заключили, что главное не впадать в крайности — не доводить пребывание на пляже до солнечных ожогов и не сидеть в тени, вылив на себя тюбик защитного крема.
«Мы до сих пор точно не знаем, какое количество солнечного света является оптимальным. И оно почти наверняка меняется в зависимости от вашего типа кожи. Чем она белее, тем выше должна быть защита. Отказываться совсем от пребывания на солнце не стоит»,
— пояснили исследователи.
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Новости , Daily Telegraph
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