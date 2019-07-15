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Эксперты рассказали, как распознать плохого психотерапевта 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В социальных сетях с каждым днем появляется все больше лживых психотерапевтов. Врачи считают, эти псевдоспециалисты совершают преступления каждый день, тогда как в тюрьмах сидят настоящие врачи. Что самое главное, движет этими «психотерапевтами» не альтруистическое желание облегчить чьи-то страдания, а банальный денежный интерес и желание обрести высокий социальный статус. Специалисты рассказали, как не попасться на удочку мошенников, и каким образом распознать плохого психотерапевта.
В первую очередь при обращении к специалисту стоит узнать о наличии диплома, так как психотерапевт должен закончить медицинский университет и пройти специализацию по психиатрии. После этого он обязан пройти специализацию по психотерапии и получить соответствующие сертификаты. Не забывайте также, что психотерапевт является врачом и ведет прием только в медучреждении, которое имеет лицензию. «Новые известия» предупреждают, ни при каких обстоятельствах не ходите к психотерапевту, который принимает в некоем «кабинете».
Настоящий психотерапевт обязан иметь высшее медицинское образование и соответствующие сертификаты.
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Новости , Новые Известия
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