Ученые посоветовали есть насекомых

Ученые из университета Терамо в Италии рассказали, что люди должны начать есть насекомых. Дело в том, что в них содержится много антиоксидантов и других полезных веществ, а в будущем они заменят мясо. Об этом говорится в статье, которая опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Диетологи отмечают, что содержащиеся в телах кузнечиков, шелкопрядов и муравьев находится полезные вещества делают их питательными и более полезными, чем мясо. По словам Мауро Серафини из университета Терамо, в разных насекомых содержится различное число антиоксидантов. Например, тарантулы и скорпионы почти не содержат веществ, которые подавляют опасные реакции в клетках человека. Самыми полезными ученые считаются гусеницы, цикады, шелкопряды и кузнечики. В них содержится в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке и оливковом масле.

Пока не ясно, как организм человека будет усваивать вещества из такой пищи.