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Стоматологи начнут ставить антибактериальные пломбы 

Работница 3 часа назад
Фото: depositphotos
Разработан новый материал зубных пломб. Эта пломба в своем составе имеет антибактериальные компоненты за счет добавления модифицированной аминокислоты, которая разрушает мембраны бактерии.
Ученые и Израиля уверяют, что с помощью новых пломб можно решить проблемы после их установки. Болезнетворные бактерии, которые обычно образуются на стыке пломбировочного материала и ткани зуба, а также в его микротрещинах будут свергнуты.
Также новые материалы пломб избавят от поражения кариесом под самой пломбой, что обнаруживается очень часто при их вскрытии.
Антибактериальный состав пломбы предотвратит появление и размножение микробов, которые вызывают кариес, чем существенно отсрочит замену пломбы.
Ранее подобного рода пломбы уже изготавливались, но оказались несовершенными из-за быстрого утрачивания антибактериального эффекта.
Исследовательская группа ученых утверждает, что пломбы, изготовленные из нового материала долговечны и не теряют антибактериального эффекта, что поможет уменьшить проблемы с кариесом и пульпитом на долгие годы.
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