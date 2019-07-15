Стоматологи начнут ставить антибактериальные пломбы

Разработан новый материал зубных пломб. Эта пломба в своем составе имеет антибактериальные компоненты за счет добавления модифицированной аминокислоты, которая разрушает мембраны бактерии.

Ученые и Израиля уверяют, что с помощью новых пломб можно решить проблемы после их установки. Болезнетворные бактерии, которые обычно образуются на стыке пломбировочного материала и ткани зуба, а также в его микротрещинах будут свергнуты.

Также новые материалы пломб избавят от поражения кариесом под самой пломбой, что обнаруживается очень часто при их вскрытии.

Антибактериальный состав пломбы предотвратит появление и размножение микробов, которые вызывают кариес, чем существенно отсрочит замену пломбы.

Ранее подобного рода пломбы уже изготавливались, но оказались несовершенными из-за быстрого утрачивания антибактериального эффекта.

Исследовательская группа ученых утверждает, что пломбы, изготовленные из нового материала долговечны и не теряют антибактериального эффекта, что поможет уменьшить проблемы с кариесом и пульпитом на долгие годы.