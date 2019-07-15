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Ученые призвали людей есть насекомых 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ученые рассказали, почему люди должны начать есть насекомых. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.
По словам диетологов, в телах кузнечиков, шелкопрядов и муравьев находится большое количество антиоксидантов и прочих полезных веществ.
Это, пояснили ученые, делает их питательной, а также более полезной заменой для мяса.
"Все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки", — отметил Мауро Серафини из итальянского университета Терамо.
При этом он добавил, что насекомые различаются в плане наличия антиоксидантов.
Так, уточнил ученый, тарантулы и скорпионы практически не содержат веществ, которые подавляют опасные реакции в человеческих клетках.
Ранее сообщалось, что больничные мухи оказались опаснее обычных.
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