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Медики назвали опасные для здоровья привычки 

Аргументы Недели 56 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Врачи рассказали, какие привычные нам ежедневные действия могут нанести вред здоровью. В список попали проветривание комнат, душ, чистка зубов, наушники и микроволновка.
По словам специалистов, нельзя чистить зубы сразу после еды. В таком случае содержащиеся в пище кислоты проникают в глубокие слои структуры зуба, что провоцирует развитие кариеса. Стоматологи советуют подождать от получаса до часа, прежде чем чистить зубы после еды.
Также вредным для здоровья оказалось проветривание комнат в дневное время суток. Врачи считают, что таким образом в квартиру попадают выхлопные газы, вызывающие головные боли, заболевания сердечно-сосудистой системы и рак.
Не советуют специалисты и ежедневно принимать душ — такая привычка приводит к тому, что кожа лишается защитного бактериального слоя, передаёт МедикФорум. В список вредных привычек также попала разогретая в микроволновке еда и прослушивание музыки через наушники.
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