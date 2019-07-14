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Многодетную мать парализовало из-за чиха в США 

Мир24 32 минуты назад
Фото: Мир24
Многодетная мать Дженнифер Диосдадо из американского штата Техас частично парализовало после чиха. Врач отметил, что если бы женщина обратилась за медицинской помощью позже, последствия могли бы стать более трагическими, сообщает NBC DFW.
Инцидент произошел в конце июня. Дженнифер чихнула так сильно, что почувствовала боль внизу спины, а затем наступило онемение нижней части тела. Американка не могла встать с кровати и не контролировала мочеиспускание.
«Говорят, что боль во время родов — самая сильная. Но, похоже, по-настоящему больно было то, что почувствовала я. Это буквально поставило меня на колени», — призналась женщина.
Диосдадо обратилась в больницу, где доктор сразу же диагностировал у нее так называемый синдром конского хвоста, который характеризуется повреждением пучка нервов в спине. Врач отметил, что если бы она обратилась за помощью позже, то могла бы остаться парализованной навсегда.
Хирурги провели ей операцию по удалению образовавшейся грыжи межпозвоночного диска. Спустя несколько дней женщина почувствовала, что онемение проходит. Медики считают, что Дженнифер сможет полностью восстановиться.
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Новости , телеканал NBC
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