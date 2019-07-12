Ученые раскрыли тайну внезапной смерти

Внезапная смерть от остановки сердца часто связана с «тихими сердечными приступами», которые случаются в юности и часто проходят почти бессимптомно. К такому выводу пришли финские учёные, результаты их исследования опубликовал журнал JAMA Cardiology.

Исследователи проанализировали случаи внезапных смертей 5869 жителей Северной Финляндии, которые внезапно скончались в период между 1998 и 2017 годами. У 1322 из них при вскрытии обнаружились рубцы на сердце, что свидетельствует о ранее перенесённых приступах, случившихся задолго до гибели.

В статье приводятся характерные приступы надвигающейся сердечной катастрофы: тошнота, сильная потливость, мышечная боль, расстройство желудка, онемение конечностей, головокружение, внезапная усталость и дискомфорт в области груди.