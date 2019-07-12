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Ученые раскрыли тайну внезапной смерти 

Русская Планета + ещё 6 1 час назад
Фото: Русская Планета
Внезапная смерть от остановки сердца часто связана с «тихими сердечными приступами», которые случаются в юности и часто проходят почти бессимптомно. К такому выводу пришли финские учёные, результаты их исследования опубликовал журнал JAMA Cardiology.
Исследователи проанализировали случаи внезапных смертей 5869 жителей Северной Финляндии, которые внезапно скончались в период между 1998 и 2017 годами. У 1322 из них при вскрытии обнаружились рубцы на сердце, что свидетельствует о ранее перенесённых приступах, случившихся задолго до гибели.
В статье приводятся характерные приступы надвигающейся сердечной катастрофы: тошнота, сильная потливость, мышечная боль, расстройство желудка, онемение конечностей, головокружение, внезапная усталость и дискомфорт в области груди.
«Интересным и важным моментом в цитируемом исследовании является тот факт, что у почти 70% изученных случаев имелись изменения на ЭКГ, указывающие на имевшую место так называемую «немую» ишемию, что лишний раз подчёркивает важность электрокардиограммы, как метода скрининга не только стабильной ишемической болезни, но и риска внезапной смерти», — указал в беседе с «Русской Планетой» медицинский директор ООО «Ангиолайн» Олег Волков.
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Новости , Олег Волков
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