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Ученые заявили о смертельной опасности сока 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Pichi Chuang/Reuters
Французские ученые из Университета Сорбонны в Париже выяснили, что постоянное употребление напитков с высокой концентрацией сахара повышает вероятность развития онкозаболеваний. Об этом сообщает bmj.
В основу эксперимента легло изучение зависимости состояние здоровья добровольцев от употребляемых продуктов. Особое внимание удалилось зависимости между различными формами рака и употреблением сладких напитков — газировок, фруктовых соков и напитков с искусственными подсластителями.
В исследовании приняли участие более 100 тысяч добровольцев.
Выяснилось, что сладкие напитки увеличивают риск развития онкологических заболеваний, даже если у человека нет лишнего веса. Выяснилось, что на каждую тысячу человек приходились 22 больных онкологией. Употребление 100 мл напитка с содержанием сахара увеличивало риск болезни на 12%-18%, а рака молочной железы на 15%-22%.
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