Ученые нашли связь между злоупотреблением сладкими напитками и риском развития рака

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ученые Центра исследований эпидемиологии и статистики университета Сорбонна (Париж, Франция) нашли взаимосвязь между повышенным употреблением сахаросодержащих напитков и стопроцентных фруктовых соков с риском развития онкологических заболеваний. Об этом в четверг сообщил портал Medical Xpress со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале British Medical Journal.

Потребление сладких напитков во всем мире заметно возросло в течение последних нескольких десятилетий и стало одним из факторов, влияющих на развитие ожирения, которое некоторые ученые связывают с рисками заболевания многими видами рака. Авторы научной работы провели масштабное исследование, изучив влияние потребления напитков с содержанием сахара и стопроцентных фруктовых соков на повышение рисков развития у людей онкологических заболеваний, среди которых — рак молочной железы, заболевания простаты и кишечника. В исследовании NutriNet-Sant, где одной группе людей давали сладкие напитки, а другой нет, приняли участие более 101 тыс. французов (21%) и француженок (79%), средний возраст которых составил 42 года. Участники в течение 9 лет каждый день заполняли специальные онлайн-вопросники, которые помогали фиксировать объем содержащих сахар напитков в рационе.

"Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%. При разделении сладких напитков на фруктовые соки и другие сладкие напитки, выяснилось, что потребление обоих типов напитков было связано с более высоким риском развития рака в целом. Полученные данные дополняют растущий объем фактических данных, указывающих на то, что ограничение потребления сладких напитков может способствовать снижению случаев заболевания раком", — говорится в статье.

Результаты исследования и рекомендации

Анализируя данные участников исследования, ученые приняли во внимание уже известные факторы, влияющие на риск развития онкологии: возраст, пол, уровень образования, наследственность, наличие вредных привычек (курение) и уровень физической активности. За время наблюдения было выявлено и подтверждено почти 2,2 тыс. случаев рака, регистрировавшихся у пациентов впервые (693 случаев рака молочной железы, 291 заболеваний раком простаты и 166 случаев рака кишечника). Средний возраст больных онкологическими заболеваниями на момент диагностики составил 59 лет.

"Возможным объяснением этих результатов может, в том числе, стать влияние сахара, содержащегося в сладких напитках, на висцеральный жир (он скапливается вокруг жизненно важных органов, таких как печень и поджелудочная железа), уровень сахара в крови и маркеры воспаления, которые имеют влияние на риски развития рака", — говорится в статье.

Результаты в основном были неизменными на протяжении дальнейшего тестирования, что не исключает необходимости в продолжении научных исследований, считают ученые. Авторы работы также высказались в поддержку рекомендаций по ограничению потребления сладких напитков, в том числе стопроцентных соков, и принятия других мер (налоговых и маркетинговых ограничений) в отношении данного вида продуктов питания, что может способствовать снижению заболеваемости раком среди населения.