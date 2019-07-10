Грязный воздух негативно сказывается на IQ ребенка

К такому выводу пришли американские ученые из Вашингтонского университета, пишет technology.org.

Специалисты проанализировали данные почти тысячи беременных женщин, затем оценили уровень IQ их детей в возрасте от 4 до 6 лет. В частности, эксперты изучили влияние на умственные способности загрязняющих частиц PM10.

Было установлено: у детей, чьи матери подверглись активному воздействию токсичных веществ в атмосфере, показатели IQ были на 2,5 балла ниже, чем у детей с незначительной степенью воздействия.

Примечательно, что разница в 2,5 балла увеличивалась до 6,8 балла, если уровень фолиевой кислоты у матерей во время беременности был недостаточным. Зато высокая концентрация фолата полностью препятствовала негативному воздействию PM10 на формирование интеллекта у ребенка.

Исследователи объясняют это тем, что достаточный уровень фолата увеличивает антиоксидантную способность организма, защищает его от окислительного стресса, связанного с воздействием вредным соединений.

Эксперты подчеркивают: исследование показало важность фолиевой кислоты для беременных женщин. Ее дефицит повышает риск развития дефектов нервной трубки у плода. Однако оптимальные дозы лекарства должен назначать квалифицированный врач.

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