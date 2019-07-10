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Почему мы не различаем людей других рас 

Medical Note 3 часа назад
Фото: Medical Note
Психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы часто кажутся нам внешне одинаковыми. Оказывается, при первом визуальном контакте с людьми, которые выглядят иначе, головной мозг не воспринимает физические различия между ними. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет «Mail. Здоровье».
Исследователи провели эксперимент при участии 17 представителей европеоидной расы. Участникам попеременно демонстрировали на экране лица людей европеоидной и негроидной рас. В это время ученые при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) следили за изменениями, которые происходят в их головном мозге.
Исследователи сосредоточились на высокочувствительном отделе зрительной коры мозга. Этот участок первым получает импульсы от органов зрения и специализируется на обработке изображений человеческих лиц.
Эксперимент показал, что данный отдел мозга более успешно распознает различия в лицах той расы, которой принадлежит человек. На лица представителей иной расы он реагирует в меньшей степени.
Автор исследования Брент Хьюз отмечает, что эта особенность человеческого восприятия, вероятно, сформировалась в процессе эволюции. Однако в современном мире она доставляет лишь неудобства, так лежит в основе возникновения стереотипов и дискриминации по расовому, этническому или социальному признакам.
Тем не менее, врожденную неспособность различать индивидуальные особенности людей иной расы можно контролировать — с помощью целей и мотиваций, считает ученый.
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