Русский врач‐эмигрант спас пассажира в самолете

Самый красивый терапевт планеты — врач из США Михаил Варшавски (в Instagram он больше известен как Доктор Майк) находясь на рейсе Нью-Йорк — Тель-Авив доказал, что, несмотря на лестное звание, в первую очередь он спасает человеческие жизни. Варшавски спас пассажира от удушения, после чего пользователям он стал нравится еще больше.

Американский журнал People в 2015 году признал терапевта из США Михаила Варшавски самым красивым врачом планеты. Родом специалист из Саранска, в 1995 году Михаил вместе с семьей переехал в США. В 2013 году он закончил медицинский колледж, завел страничку в Instagram под ником Доктор Майк (Dr. Mike) и стал рассказывать в Сети о своей жизни.

Сейчас за аккаунтом Доктора Майка следят 3,2 миллиона пользователей, врач ведет блог, публикуя видео с полезными советами и лекциями.

После получения звания «Самый красивый врач планеты» статьи о работе Варшавски выходили во многих западных и российских СМИ. Недавно он снова стал героем репортажа после того, как спас человека на борту самолета.

По данным издания New York Post, в начале июля Варшавски совершал перелет из Нью-Йорка в Тель-Авив на борту лайнера авиакомпании Delta . Среди попутчиков доктора был 26-летний молодой человек из Атланты Мэтт Фарако. Он путешествовал в рамках израильского образовательного проекта Таглит.

Через два часа после вылета самолета Фарако почувствовал себя плохо. У молодого человека начался анафилактический шок (стоит отметить, что это одно из самых опасных осложнений аллергии).

«Я ничего не ел, но я заметил, что мои руки опухли. У меня перехватило дыхание. Обычно я не страдаю от аллергии, а в самолете не было эпипена (средство от анафилаксии — прим. ред.)»,

— рассказал позже Фарако.

Когда молодому человеку потребовалась медицинская помощь, сотрудники экипажа стали искать медика среди других пассажиров рейса.

У Варшавски не было при себе чемоданчика с лекарствами, так как его визит в Тель-Авив был деловым. Он летел в качестве представителя иммиграционной компании America’s Voices, для обмена опытом с коллегами из Израиля. Но несмотря на отсутствие необходимого лекарства, врач нашел способ помочь пациенту.

«Мы столкнулись с реальной дилеммой, оказавшись над океаном с пациентом в опасном для жизни состоянии. Хотя в самолете не было эпипена, у экипажа нашлась аптечка с эпинефрином (действующий компонент эпипена — прим. ред.). Нам нужно было скорректировать дозировку и придумать, как ввести лекарство»,

— рассказал позже Варшавски журналистам.

Врач принял единственное доступное решение и сделал молодому человеку укол в мышцу ноги. Эта процедура была очень болезненной, но жизнь Фарако была спасена — после ввода препарата его дыхание восстановилось. По мнению самого пациента, Варшавски спас ему жизнь. Остаток полета врач оставался с пациентом и следил за его самочувствием.

Следующая встреча доктора и пациента состоялась уже через несколько дней в Иерусалиме в неформальной обстановке. Герои истории дали журналистам интервью, после чего новости распространились по соцсетям.

«Все же он в первую очередь доктор, а не знаменитость», — прокомментировал историю пользователь oo.habibi.oo в Instagram.

«Прямо эпизод «Анатомии страсти» в реальной жизни!», — поделился своим мнением пользователь briannadloney.

«Мне кажется, на каждом самолете всегда должен быть свой Доктор Майк», — добавил пользователь christine0400.

Похоже, теперь поклонники Доктора Майка любят своего героя еще больше, чем прежде.