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Из-за ошибки врачей женщина родила чужих детей 

Passion.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
Азиатская пара родила не азиатских детей. Супруги подали иск на клинику.
Азиатская пара, которая пыталась зачать ребенка с помощью ЭКО, утверждает, что из-за путаницы в клинике фертильности в Калифорнии они забеременели не своими детьми, сообщает британское издание BBC News.
В иске, поданном супружеской парой в Нью-Йорке, говорится, что пара была шокирована рождением двух мальчиков не азиатского происхождения.
В иске также говорится, что анализы ДНК подтвердили, что дети не были связаны с парой, и пара отказалась от опеки над этими детьми.
Клиника репродуктивного здоровья не прокомментировала обвинения.
Супруги, которых в иске называют только AP и YZ, чтобы свести к минимуму «смущение и унижение», говорят, что они годами пытались забеременеть, прежде чем потратить более 100 000 долларов (80 000 фунтов) на ЭКО или оплодотворение in vitro, включая лекарства, лабораторные сборы, проезд и другие расходы.
Иск, поданный в Восточном округе Нью-Йорка на прошлой неделе, обвиняет клинику CHA Fertility и лично совладельца и директора в преступлениях, включая медицинскую халатность и умышленное причинение эмоционального стресса.
Дети (двойня) родились 30 марта, и пара была шокирована сразу же. Но признаки, что что-то пошло не так, были и раньше. Когда сканирование показало, что они ожидают мальчиков, несмотря на то что врачи сказали, что они не использовали эмбрионы мужского пола во время лечения.
Текст: Александра Романова
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