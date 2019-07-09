Россиян предупредили об опасности барефутинга

Ходьба босиком — барефутинг, становится популярным у жителей столицы, однако врачи предупредили о его опасности. Так, барефутинг грозит инфекциями, ожогами от раскаленного асфальта и серьезными травмами.

Об этом СМИ сообщил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

«Особую опасность представляют прогулки босиком для диабетиков. Дело в том, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются. Отдельная тема — это опасность заразиться инфекцией, ведь улицы никто не дезинфицирует. Кроме того, во время дождей на дороги могут попасть сточные воды. Поэтому увлечение ходить босиком по городу несет 100-процентный вред, нежели пользу», — отметил специалист.

При этом эксперт отметил, что ходьба без обуви по морскому песку или траве полезна для здоровья.