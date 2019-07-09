Пациентка частной клиники умерла в гинекологическом кресле

Посетительница частного медцентра в Пресненском районе Москвы умерла во время плановой гинекологической операции.

Трагедия произошла в понедельник, 8 июля, в клинике «Медси» на ул. Красная Пресня. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Во время планового оперативного вмешательства — гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки — в операционной умерла 37-летняя женщина, — приводит слова собеседника агентство.

Отмечается, что полиция проводит проверку, стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.