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Пациентка частной клиники умерла в гинекологическом кресле 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Посетительница частного медцентра в Пресненском районе Москвы умерла во время плановой гинекологической операции.
Трагедия произошла в понедельник, 8 июля, в клинике «Медси» на ул. Красная Пресня. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Во время планового оперативного вмешательства — гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки — в операционной умерла 37-летняя женщина, — приводит слова собеседника агентство.
Отмечается, что полиция проводит проверку, стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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