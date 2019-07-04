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Определен способ предотвратить преждевременную смерть 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Австралийского национального университета выяснили, что курение табака убивает в стране около 17 человек в день — они умирают от связанных с вредной привычкой сердечных приступов, инсультов и других нарушений сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В крупномасштабном семилетнем исследовании приняли участие 190 тысяч курильщиков и некурящих. Оказалось, что в год от инфаркта и инсульта, вызванных вредной привычкой, погибает более 6400 австралийцев. При этом ежегодно в больницы из-за курения попадают более 11 тысяч человек, то есть в день регистрируется 31 случай госпитализации.
Согласно выводам исследователей, отказ от курения в возрасте до 45 лет позволяет снизить вероятность заболеваний кровеносной системы на 90 процентов.
По словам ученых, у курильщиков риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно в три раза выше, чем у людей, которые никогда не курили. У первых также вдвое выше риск сердечного-приступа, инсульта и сердечной недостаточности и в пять раз выше риск развития гангрены.
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