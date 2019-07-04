Мужчина выпил залпом литр пива и умер

В Таиланде мужчина поучаствовал в соревновании по скоростному употреблению пива, выпил слишком много и умер. Об этом сообщает издание Daily Star.

Посетитель бара вместе с коллегами решил поучаствовать в популярном конкурсе по употреблению пива. Это произошло в субботу, 29 июня, на пляжном курорте Ча-Ам.

Перед началом соревнования участники подняли кружки и произнесли тост. После этого мужчина залпом выпил литр пива и перевернул кружку, доказывая жюри, что он отлично справился с заданием. Через некоторое время конкурсант стал выглядеть потерянным. Мужчина упал на сцену лицом вниз и вскоре скончался.

Сомсак Лайкобок (Somsak Laikabohk), сотрудник местного центра по контролю и профилактике заболеваний, отметил, что погибший мог пострадать не столько от алкоголя, сколько от других факторов: к примеру, он мог выпить пиво натощак или же страдать от какого-либо заболевания. Коллега конкурсанта сказал, что на работе не слышали ничего каких-либо диагнозах покойного. Тело мужчины забрали на экспертизу.

В апреле 2017 года сообщалось об американской студентке, которая погибла во время конкурса по поеданию блинов. Она подавилась едой и задохнулась.