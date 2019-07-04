Бассейны признаны рассадниками смертельно опасных паразитов

Посетители плавательных бассейнов рискует заразиться паразитическими криптоспоридиями, способными вызвать летальный исход. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишут «Народные новости».

Речь идет о паразитах, которые могут обитать в воде бассейнов в течение нескольких суток, выживая даже в хлорированной среде. При попадании в организм человека они вызывают диарею, тошноту и рвоту.

Наиболее подвержены выявленной опасности дети и люди с ослабленным иммунитетом, в том числе пожилые. Отмечается, что паразиты попадают в человеческий организм как с водой из бассейна, так и при употреблении пищи грязными руками.

Ранее британские эксперты указали на опасность бассейнов в отелях, в которых, по их мнению, чаще всего можно обнаружить криптоспоридий и лямблий. Эти микроорганизмы могут спровоцировать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредили специалисты. Попадание паразитов в организм сопровождается следующими симптомами: боли в животе, вздутие, метеоризм, расстройство желудка, пневмония и септический шок.