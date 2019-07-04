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Бассейны признаны рассадниками смертельно опасных паразитов 

Мир24 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Посетители плавательных бассейнов рискует заразиться паразитическими криптоспоридиями, способными вызвать летальный исход. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пишут «Народные новости».
Речь идет о паразитах, которые могут обитать в воде бассейнов в течение нескольких суток, выживая даже в хлорированной среде. При попадании в организм человека они вызывают диарею, тошноту и рвоту.
Наиболее подвержены выявленной опасности дети и люди с ослабленным иммунитетом, в том числе пожилые. Отмечается, что паразиты попадают в человеческий организм как с водой из бассейна, так и при употреблении пищи грязными руками.
Ранее британские эксперты указали на опасность бассейнов в отелях, в которых, по их мнению, чаще всего можно обнаружить криптоспоридий и лямблий. Эти микроорганизмы могут спровоцировать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредили специалисты. Попадание паразитов в организм сопровождается следующими симптомами: боли в животе, вздутие, метеоризм, расстройство желудка, пневмония и септический шок.
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