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Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах 

Lenta.ru + ещё 16 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Минздраве оценили исследование о пользе молока и молочных продуктов с невысокой жирностью для снижения риска развития ряда болезней. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна.
По его словам, молоко — действительно полезный продукт, «созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь». Тутельян отметил, что молоко во всем мире используют как источник белка, кальция и ряда биологически активных веществ.
«Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — заключил медик.
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав 14 научных статей.
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Новости , Минздрав РФ
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