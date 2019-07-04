Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Минздраве оценили исследование о пользе молока и молочных продуктов с невысокой жирностью для снижения риска развития ряда болезней. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна.

По его словам, молоко — действительно полезный продукт, «созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь». Тутельян отметил, что молоко во всем мире используют как источник белка, кальция и ряда биологически активных веществ.

«Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — заключил медик.

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав 14 научных статей.