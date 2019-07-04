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Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, девушка обратилась к врачам, заявив, что во рту у нее появились язвы, а на теле — синяки.
Врачи посчитали, что у нее тонзиллит и выписали ей соответствующие лекарства.
Однако на следующий день ей стало плохо, и она была экстренно госпитализирована.
Выяснилось, что у девушки апластическая анемия. Эта болезнь поражает костный мозг и мешает организму производить достаточное количество клеток крови. При отсутствии должного лечения больной может умереть в течение нескольких месяцев.
Уточняется, что девушке сделали 50 переливаний крови, а после пересадили костный мозг. Сейчас девушка поправляется.
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