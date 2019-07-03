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В России введут систему скидок на лекарства 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В России планируют с 2023 года полностью решить проблему с доступностью лекарств для льготников, а также ввести систему скидок на лекарственные препараты для всех граждан. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказала министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.
Ожидается, что создание системы полного или частичного государственного возмещения позволит обеспечить бесплатными препаратами всех россиян, имеющих право на льготные лекарственные препараты. Для остальных граждан будет действовать «дифференцированная система скидок».
Создаваемая система также позволит решить проблему дублирования федеральных и региональных льгот для граждан, так как в единую информационную базу человек будет попадать только один раз, предоставив данные СНИЛС.
«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она сможет быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года», — сказала Скворцова.
До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет.
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Новости , Вероника Скворцова
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