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«Синтоловый качок» просит денег на спасение рук 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Россиянин Кирилл Терешин, прозванный «синтоловым качком» из-за искусственного увеличения бицепсов, хочет сделать за границей операцию по удалению синтетического масла из мышц. Для спасения рук он решил объявить сбор средств, говорится в его обращении.
В ролике, опубликованном «ВКонтакте», Терешин жалуется на температуру и уплотнение в подмышках.
Сбор средств на операцию он предлагает организовать «либо через телевидение, либо через народ».
Молодой человек отметил, что был в нескольких российских клиниках, но там «никто не знает», как можно ему помочь. Лечение, по его словам, возможно в Израиле или Германии, но оно «очень дорого стоит».
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