«Синтоловый качок» просит денег на спасение рук

Россиянин Кирилл Терешин , прозванный «синтоловым качком» из-за искусственного увеличения бицепсов, хочет сделать за границей операцию по удалению синтетического масла из мышц. Для спасения рук он решил объявить сбор средств, говорится в его обращении.

В ролике, опубликованном «ВКонтакте», Терешин жалуется на температуру и уплотнение в подмышках.

Сбор средств на операцию он предлагает организовать «либо через телевидение, либо через народ».

Молодой человек отметил, что был в нескольких российских клиниках, но там «никто не знает», как можно ему помочь. Лечение, по его словам, возможно в Израиле или Германии, но оно «очень дорого стоит».