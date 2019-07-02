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Названа настоящая причина видений с того света 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Копенгагенского университета в Дании показали, что околосмертные переживания, которые человек испытывает при угрожающих жизни состояниях, связаны с нарушениями сна. Об этом сообщает издание Live Science.
Исследователи провели опрос среди 1034 человек из 35 стран с помощью онлайн-платформы. При этом 106 человек испытывали околосмертные переживания. Специалисты выяснили, что о видениях во время клинической смерти (а также при родах или сильном стрессе) сообщают чаще те люди, которые страдают нарушениями фазы быстрого сна, например, испытывают сонный паралич или галлюцинации во время гипнагогии — промежуточного состояния между сном и бодрствованием.
Кроме видений люди могут ощущать присутствие чего-то сверхъестественного, божественного или потустороннего. Иногда они словно покидают свое тело, видят темные или светлые фигуры, а также впадают в состояние эйфории. По мнению ученых, это является реакцией мозга, находящегося при смерти. Другие специалисты считают, что видения вызываются всплесками электрической активности или недостатком кислорода.
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