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Яковлева: у меня последняя стадия рака, метастазы уже в мозге 

Газета.Ru + ещё 6 2 июля 2019
Фото: «Мосфильм»
Александра Яковлева призналась во вторник Борису Корчевникову, что у нее последняя стадия рака.
"Более того, метастазы уже в мозгу", — рассказала актриса в эфире «России 1».
По ее словам, эта информация заставила ее тревожиться, потому что с мозгом шутки плохи.
Вместе с тем, последние ее анализы показали, что болезнь перестала прогрессировать.
Ранее Яковлева рассказала, что в СМИ много неправды о ее болезни и призвала прессу не врать.
Сегодня актриса отмечает 62-й год рождения.
Она рассказала Корчевникову, что год назад приезжала к нему на интервью в инвалидной коляске.
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