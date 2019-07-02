Яковлева: у меня последняя стадия рака, метастазы уже в мозге

"Более того, метастазы уже в мозгу", — рассказала актриса в эфире «России 1».

По ее словам, эта информация заставила ее тревожиться, потому что с мозгом шутки плохи.

Вместе с тем, последние ее анализы показали, что болезнь перестала прогрессировать.

Ранее Яковлева рассказала, что в СМИ много неправды о ее болезни и призвала прессу не врать.

Сегодня актриса отмечает 62-й год рождения.

Она рассказала Корчевникову, что год назад приезжала к нему на интервью в инвалидной коляске.