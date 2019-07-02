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Ученые назвали плохой сон причиной опасной болезни 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Качественный восьмичасовой сон может отсрочить появление первых признаков деменции.
Психологи Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что ухудшение качества сна после 40 лет может привести к развитию опасных болезней. Из-за плохого сна, в мозге могут накапливаться бета-амилоидные белковые бляшки, которые, в свою очередь, являются одной из причин появления болезни Альцгеймера (наиболее распространенная форма деменции).
Исследователи подчеркивают, что их открытие доказывает насколько важно соблюдать гигиену сна в любом возрасте, чтобы к старости иметь здоровый мозг.
«Недостаточный сон на протяжении всей жизни является значительной причиной развития патологии болезни Альцгеймера в мозге», — приводит слова руководителя проекта, профессора Мютью Уокера Medicalxpress.
Исследователи, основываясь на полученных данных, рекомендуют врачам более внимательно относиться к жалобам пожилых пациентов на плохой сон, чтобы отстрочить появление симптомов деменции. Ученые так же напомнили о лечении апноэ, которое приводит к частным остановкам дыхания во сне. В качестве профилактики, психологи рекомендуют людям вырабатывать здоровые привычки: полноценный 8-часовой сон в темном, прохладном помещении.
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