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Жительница США умерла, вдохнув помет хомяка 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Gregory Smith/Flickr
42-летняя женщина из штата Нью-Мексико скончалась из-за редкого вирусного заболевания, которое распространяют грызуны.
По словам медиков, причиной смерти стал хантавирусный пульмональный синдром — инфекционная болезнь, заразиться которой можно, вдохнув помет, мочу или слюну животного. Главными переносчиками данного вируса в Нью-Мексико являются на первый взгляд безобидные белоногие хомячки.
В кратчайшие сроки установить заболевание у человека довольно сложно, ведь его симптомы совпадают с симптомами обычного гриппа — мышечные боли, высокая температура, кашель и тошнота.
Среди зараженных данным вирусом обычно погибают около 40% людей.
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