Жительница США умерла, вдохнув помет хомяка

42-летняя женщина из штата Нью-Мексико скончалась из-за редкого вирусного заболевания, которое распространяют грызуны.

По словам медиков, причиной смерти стал хантавирусный пульмональный синдром — инфекционная болезнь, заразиться которой можно, вдохнув помет, мочу или слюну животного. Главными переносчиками данного вируса в Нью-Мексико являются на первый взгляд безобидные белоногие хомячки.

В кратчайшие сроки установить заболевание у человека довольно сложно, ведь его симптомы совпадают с симптомами обычного гриппа — мышечные боли, высокая температура, кашель и тошнота.

Среди зараженных данным вирусом обычно погибают около 40% людей.