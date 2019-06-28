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Россия ограничила импорт медицинских изделий 

Собака.ru 34 минуты назад
Фото: depositphotos
Правительство России внесло изменения в перечень медицинских изделий, импортируемых в страну. Ограничения на ввоз коснуться и российских больниц — теперь поставка аппаратов искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, а также эндопротезы и даже изделия для перевязок будут поступать в страну в ограниченном количестве.
В список ограничений вошли радиологические и рентгеновские аппараты, маммографы, эндоскопические комплексы, системы компьютерной томографии, электрокардиографы, тонометры изменения внутриглазного давления, дефибрилляторы, неимплантируемые слуховые аппараты, а также аппараты для ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких.
Также ограничен импорт эндопротезов суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением и опоры-ходунки, ортопедическая детская обусь, экзопротезы молочных желез на основе силиконового геля, косметические оболочки к активным протезам верхних конечностей и искусственные стопы, опорные трости и медицинские кровати.
Изменения затронули даже изделия для перевязок — перевязочные пакеты и тампоны, медицинские марли, стерильные и нестерильные бинты, медицинские маски, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье и различные наборы биохимических реагентов. Правительство объяснило включение изделий тем, что аналоги каждого из них «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».
Отмечается, что заявка на продукцию иностранного производства не может участвовать в конкурсе на госзакупку, если подано не менее двух предложений о поставке. Необходимость ограничений обосновывают защитой внутреннего рынка и поддержкой российских производителей.
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