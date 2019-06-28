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Женщине сделали новый язык из тканей бедра 

RusTurkey.com 3 часа назад
Фото: RusTurkey.com
Жительнице Антальи, больной раком, сделали новый язык из тканей бедра, сообщает издание Takvim 27 июня 2019 года.
45-летняя жительница Антальи Сехер Арслан (Seher Arslan) с 2005 года борется с тяжелой болезнью, ей диагностировали рак языка. Местные врачи провели сложнейшую операцию, удалив часть пораженного органа и пришив имплант.
Сехер Арслан всю жизнь прожила в Анталье, в 2002 году вышла замуж и родила ребенка. Когда она узнала о своей болезни в 2005 году, ее бросил муж. Женщина с 2-летним ребенком осталось одна, но продолжала бороться за свою жизнь.
За все эти годы Сехер прошла несколько курсов химиотерапии и некоторое время назад врачи Университета Акдениз провели филигранную операцию по восстановлению важного органа. Профессор Омер Озкан (Ömer Özkan) изготовил новый имплант из лоскута тканей, взятых из бедра пациентки.
В настоящее время женщина идет на поправку, ей помогает ее 15-летняя дочь, вынужденная ранее бросить школу из-за болезни матери. Девушка мечтает, что когда ее мама полностью выздоровеет, она пойдет учиться на врача.
«Я хочу быть хорошим врачом, чтобы помогать людям, больным этой страшной болезнью. Я буду работать и заработаю своей маме на квартиру, о которой она мечтала всю свою жизнь»,
— говорит девушка.
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