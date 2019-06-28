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Выявлена неожиданная опасность алкоголя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Ученые Плимутского университета (Англия) выяснили, что в бутылках с пивом, вином и другими спиртными напитками содержатся токсичные вещества. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали химический состав 89 бутылок, собранных по торговых точкам с сентября 2017 года по август 2018 года. 76 образцов оказались загрязнены низким уровнем кадмия, а 55 — свинцом. Хром был выявлен во всех бутылках зеленого цвета, а также в 40 процентах бутылок коричневого цвета.
Исследователи показали, что больше всего вредных химикатов содержится в эмалированном стекле. Так, концентрация кадмия составляла до 20 тысяч частей на миллион, а свинца — до 80 тысяч частей на миллион. Кроме того, металлы могут выщелачиваться из стекла, попадая на другие вещи и предметы. При этом они способны накапливаться до значений, превышающих нормативы США и определяемых как опасные.
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