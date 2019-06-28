Раскрыта опасность лечения советскими лекарствами

Фармацевт Нина Голубева рассказала о том, что многие россияне до сих пор пользуются советскими лекарствами. По ее словам, такой способ лечения очень опасен.

По ее словам, одним из самых популярных методов лечения — наносить раствор марганцовки на воспалившиеся десна или открытые раны. Однако, как заявила Голубева, если плохо растворить кристаллы, можно получить серьезный химический ожог.

Также многие люди любят пользоваться "звездочкой" при боле в суставах и простуде. Этот бальзам противопоказан детям до трех лет, аллергикам и тем, кто страдает от астмы и коклюша. Этот эффект достигается из-за целебных растений и эфирных масел.

Фармацевт рассказала и об опасности мази Вишневского. Она хорошо помогает при ревматизме и воспалениях, но ее нельзя использовать при открытых ранах. Так тоже можно получить химический ожог.

Ихтиоловая мазь обладает антибактериальными свойствами и способна остановить ороговение кожи. Ей чаще всего лечат акне, но при применении этого метода стоит пользоваться и вазелином, чтобы не нанести вред кожным покровам.