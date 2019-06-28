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В России ужесточат контроль качества донорской крови 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: Москва24
В России усовершенствуют систему контроля за качеством донорской крови. Ее компоненты будут тщательно проверять во всех без исключения случаях донации. Постановление о новых правилах заготовки донорской крови подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает газета "Известия".
Согласно новым правилам, исследования всей донорской крови на ВИЧ и гепатиты В и С при помощи ПЦР-диагностики станут обязательными для всей страны. Это позволит уже в первые сутки установить наличие инфекции, даже если сам донор не знает, что заражен. Прежде такими методами проверяли лишь короткоживущие компоненты, например тромбоциты, пояснили специалисты.
Особое внимание также будут уделять клиническому использованию компонентов крови. В частности, предполагается четко обозначить круг лиц, которые имеют право делать переливания.
Как считают эксперты, усиление лабораторного скрининга и введение дополнительных мер для контроля качества донорской крови помогут сделать переливания более безопасными для пациентов. Это позволит снизить до нуля риск заразиться опасной инфекцией, подчеркнули специалисты.
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Новости , Дмитрий Медведев , газета "Известия"
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