Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача

С нового года можно будет получить налоговый вычет (13% от потраченной суммы) и на лекарственные препараты.

Собственно, такой вычет можно получить и сейчас. Правда, это касается лишь тех лекарств, которые включены в перечень препаратов, утвержденных постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях РФ…» В чем же новация?

— Со следующего года налоговая льгота будет касаться всех лекарств, которые выписаны пациенту его лечащим врачом, независимо от того, находятся они в перечне или нет, — разъяснила «Собеседнику» Наталья Бокова, эксперт «Контур. Школы», учебного центра компании «СКБ Контур». — Вычет, кстати, можно получить не только за себя, но и за любого члена семьи.

Важно, чтобы у налогоплательщика был рецепт. Он выписывается в 2 экземплярах, один из которых предъявляется в аптеку, второй — в налоговый орган . На экземпляре, предназначенном для налоговиков, в центре бланка лечащий врач проставляет штамп «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика», рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, печатью учреждения здравоохранения.

Кроме рецепта, в налоговую надо будет представить чек из аптеки, а также иные документы, являющиеся основанием для получения вычета (справку 2-НДФЛ с места работы, копию лицензии медучреждения и документы, подтверждающие степень родства, если лекарства приобретались для членов семьи).

— Изменения в законе начнут действовать с 2020-го, но касаться будут налогового периода 2019-го. Стоит ли уже сейчас запасаться необходимыми бумагами для налоговиков?

— Да, в этой части закон будет иметь обратную силу. Правда, пока неясен механизм реализации — ведь с начала 2019-го прошло уже полгода. Будем ждать разъяснений.

— О каких суммах речь?

— Размер социального вычета составляет не более 120 тыс. руб. в год (13% от потраченного в пределах этой суммы) по всем видам расходов — на обучение, лечение, добровольное личное страхование, дополнительные взносы на накопительную часть пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации… Какие вычеты войдут в эти 120 тысяч — решать самому налогоплательщику.