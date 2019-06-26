Мужчина принял опухоль за прыщ и попытался выдавить ее

Житель австралийского города Маркула, штат Квинсленд, принял опухоль на лбу за прыщик. Об этом сообщает издание Daily Mail.

52-летний Джеймс Мюррей (James Murray) заметил у себя на лице прыщик и попытался его выдавить и продезинфицировать соленой водой. Однако прыщ не лопнул, а только увеличился в размерах и начал сильно болеть. Обеспокоенный мужчина обратился в больницу, когда прыщ стал напоминать мяч для гольфа.

Врачи диагностировали у Мюррея плоскоклеточную карциному — вторую наиболее распространенную форму рака кожи. По мере роста опухоль может стать несколько выпуклой и плотной, как бородавка.

Медики провели срочную операцию и удалили новообразование. По словам мужчины, несмотря на то, что у него остались шрамы, он счастлив от того, что смог избавиться от гигантского нароста на своем лице, который успел окрестить «Фредди».