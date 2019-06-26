Наручные часы оказались в 8 раз грязнее унитаза

Больше всего бактерий живет на браслетах для фитнеса.

Мы регулярно стираем одежду, меняем постельное белье и заботимся о чистоте в доме, однако совсем не задумываемся, насколько грязными могут быть окружающие нас вещи. Например, наручные часы, которые, как показало недавнее исследование, могут быть в восемь раз грязнее, чем поверхность унитаза.

Компания Tic Watches взяла на пробу десять различных типов часов. Исследование показало, что на каждом из образцов есть аэробные бактерии, дрожжи и даже плесень, причем их содержание просто зашкаливает.

Больше всего бактерий оказалось на фитнес-часах. Они оказались в восемь раз грязнее, чем сиденье унитаза и кнопка для смыва.

Не намного чище были пробы женских часов с кожаным ремешком — в 5,8 раза грязнее, чем туалет.

Мужские часы с пластиковым ремешком собрали в 4,7 раза больше бактерий, чем поверхность унитаза.

А смартчасы с кожаным и пластиковым ремешками оказались в 3,3 раза грязнее туалета.

Компания провела опрос и выяснила, что каждый четвертый никогда не чистил свои часы, в то время как каждый пятый протирает свои часы раз в полгода и реже.

«Носите ли вы часы каждый день или просто в рабочее время, одно можно сказать наверняка: мы не чистим часы так же часто, как моем руки, — комментирует результаты исследования управляющий директор Tic Watches Дэниел Ричмонд. — К сожалению, не все часы водонепроницаемы, поэтому отсутствие контакта с водой при их ношении может быть основной причиной скопления бактерий».

Чтобы уберечься от микробов и сохранить внешний вид любимых аксессуаров, сотрудники компании советуют раз в месяц отдавать часы на профессиональную чистку в специализированный магазин либо чистить их дома самостоятельно.

Как почистить часы дома

1. Снимите часы с ремешка. Нажмите кнопку, чтобы отсоединить браслет от головки часов. В других случаях воспользуйтесь отверткой. Если же браслет снять не удастся, будьте крайне осторожны, чтобы не намочить часы.

2. Возьмите миску с водой и добавьте немного жидкости для мытья посуды для ремешков из нержавеющей стали или пластика. Для кожаного ремешка растворите небольшое количество белого уксуса в воде.

3. Замочите ремешок в растворе на 30 минут. Если ремешок очень грязный, оставьте его в растворе на несколько часов.

4. С помощью мягкой ткани или губки аккуратно смойте грязь. Отлично сработает мягкая зубная щетка, однако не давите слишком сильно, чтобы не поцарапать часы.

5. Прополощите ремешки в чистой воде.

6. Используя влажную ткань, очистите корпус часов. При сильных загрязнениях используйте мягкую зубную щетку, смоченную в мыльной воде. Не погружайте часы в воду, если они не водонепроницаемые.

7. Вытрите часы насухо тканью или оставьте на пару часов на сухом полотенце.

8. Присоедините корпус часов к ремешку после того, как обе детали окончательно высохнут.