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Названы причины развития любовной зависимости 

Рамблер 1 час назад
Специалисты выяснили, по каким причинам развивается зависимость от интимной близости.
В последнее время фиксируется рост числа людей с диагностированным сексоголизмом. Причем речь идет о серьезной аддикции, котору вполне можно сравнить с алкогольной, наркотической или игровой зависимостью.
Чаще всего зависимость от секса развивается у мужчин в возрасте 30–40 лет и молодых незамужних женщин. Специалисты отмечают, что аддикция к сексу возникает из-за высокого уровня тревожности, а половой акт используется как способ разрядки. Интимная близость снижает стресс и повышает выработку гормонов радости, об этом пишет портал Утро.ру.
Новости , Видео , Ytro.ru
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