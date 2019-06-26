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Медики назвали причины возникновения секс-зависимости 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты рассказали о том, по каким причинам возникает секс-зависимость. В настоящее время в мире растет число людей, страдающих сексоголизмом. Причем эта зависимость встала в один ряд с алкоголизмом, наркоманией и игроманией.
Стоит отметить, что чаще всего этой проблеме подвержены мужчины в возрасте 30–40 лет. А вот сексуально зависимые женщины обычно молоды, у них нет семьи.
Основной причиной сексоголизма является постоянная тревога, требующая выхода и разрядки. Такие люди используют интимные связи для снятия напряжения и получения гормонов радости и счастья, пишет «Утро.ру».
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Новости , Ytro.ru
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