Медики назвали причины возникновения секс-зависимости

Эксперты рассказали о том, по каким причинам возникает секс-зависимость. В настоящее время в мире растет число людей, страдающих сексоголизмом. Причем эта зависимость встала в один ряд с алкоголизмом, наркоманией и игроманией.

Стоит отметить, что чаще всего этой проблеме подвержены мужчины в возрасте 30–40 лет. А вот сексуально зависимые женщины обычно молоды, у них нет семьи.

Основной причиной сексоголизма является постоянная тревога, требующая выхода и разрядки. Такие люди используют интимные связи для снятия напряжения и получения гормонов радости и счастья, пишет «Утро.ру».