Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт новый механизм старения 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Monash University
Ученые Университета Монаша в Австралии определили факторы, влияющие на старение иммунной системы. Оказалось, что снижение выработки специфических белков подрывает функции стволовых клеток в составе тимуса — органа, в котором происходит созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Показано, что тимус (вилочковая железа) в наибольшей степени продуктивен после рождения и производит все разнообразие лимфоцитов, однако с возрастом становится менее эффективен. У пожилых людей дисфункция этого органа приводит к менее эффективной работе иммунной системы, при этом увеличивается восприимчивость к инфекциям и развитию рака.
Оказалось, что за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. Исследователи выяснили, что у старых людей снижена выработка костного морфогенетического белка BMP4, а также белкового комплекса активина. В результате в вилочковой железе происходит потеря зрелых эпителиальных клеток и уменьшается производство Т-лимфоцитов.
По мнению исследователей, результаты работы помогут разработать стратегии по временному улучшению состояния тимуса и восполнению разнообразия Т-клеток.
Последние новости
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума Раскрыта переписка одной из сестер Хачатурян за месяц до убийства отца
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я сдирала с себя кожу»
Человек-дерево попросил ампутировать ему руки
Живительный рефлекс: ученые обнаружили неожиданную пользу зевания
Контрафакт в эстетической медицине: как уберечься от некачественных услуг
Чем опасен солнечный удар
Видео
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
01:23
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Наука
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
07:49
Как распознать предынфарктное состояние
ЗОЖ
01:52
Мужчины по всему миру теряют способность к зачатию
ЗОЖ
02:50
Растения, которые изгоняют паразитов из организма
Народная медицина
02:45
Что произойдет, если часто есть семечки
ЗОЖ
10:38
Назван самый смертоносный вид рака
Наука Болезни и лекарства
04:47
Почему томатный сок — «спасение» для сердечников
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение