Контрафакт в эстетической медицине: как уберечься от некачественных услуг 

Недавно юридическая компания BrandMonitor при поддержке Merz Russia провела исследование на тему контрафакта в эстетической медицине. Компания на правах анонимности опрашивала врачей о ситуации на рынке (некоторые цитаты из интервью мы привели ниже), а также пациентов и частных косметологов. В исследовании отмечено, что до 40% оборудования для косметологических процедур, которое продается в России, является контрафактным. Причем, эту продукцию продают открыто, в интернете и даже на профильных выставках. Сами продавцы не скрывают своей деятельности и оставляют личные контакты клиникам и косметологам. «Информация совершенно открыто висит в интернете. Мало того, что они стоят на выставках и продают товары. Это изделия медназначения. Они торгуют лекарственными средствами, ботулотоксинами. Это список жизненно важный. Их никто при этом почему-то не проверяет», — интервью №14, врач косметологической клиники. Что же такое контрафакт? Юрий Вопилов, генеральный директор BrandMonitor, рассказывает, что слово «контрафакт» имеет два значения. Во-первых, это продукция, которую подделывают и продают под видом оригинальной, с оригинальными товарными знаками на ней. При этом такие аппараты стоят намного, в несколько раз, дешевле, чем подлинник. Мошенники могут подделывать как сложную профессиональную технику, так и косметологические препараты. Из-за этого, кстати, финансовые и репутационные убытки терпят производители качественных аппаратов. Ведь если врач навредил пациенту, а на поддельном аппарате была наклейка определенной фирмы, то именно на эту фирму и будет сетовать своим близким пострадавший. Второе значение слова «контрафакт» — это уже оригинальная продукция, ввезенная в страну нелегальным путем с целью уклонения от налогов и таможенных платежей. Кажется, что никакой опасности для нас в этом нет, но на самом деле мошенники не заботятся о том, в каких условиях препарат или техника находится — и зачастую не соблюдают требования к их хранению и эксплуатации. Производители, как правило, обучают врачей клиник работать на своей продукции, а затем сами обслуживают технику на протяжении ее срока службы. Мошенники такой услуги своим покупателям не предоставляют, поэтому даже оригинальный аппарат, ввезенный в страну «серым» путем может навредить пациенту, если он неисправен. Как уберечься от контрафакта? 1. Проверять сертификаты и лицензии — недостаточно. Согласно исследованию BrandMonitor, большинство (86%) людей не согласились бы на инъекции с использованием неоригинальных препаратов, а 79% не готовы проходить процедуру SMAS-лифтинга на поддельном оборудовании. Критерием надежности для большинства опрошенных служит наличие сертификата на продукцию, диплома, подтверждающего квалификацию специалиста, и хорошие отзывы. Как оказалось, это не такой уж и надежный способ — ведь и лицензии, и отзывы легко можно сфальсифицировать. Как же быть в этом случае? Ольга Степанова, генеральный директор Merz Russia, советует сначала узнать у специалиста, на аппарате какой фирмы он собирается делать процедуру. Затем зайти на сайт этой фирмы и проверить, действительно ли клиника сотрудничает с этим производителем. Например, Merz Russia создает аппараты Альтера Систем (Ulthera® System) для лифтинга и омоложения кожи (SMAS-лифтинг), которые могут подделывать мошенники. Чтобы обезопасить себя, необходимо зайти на сайт https://www.ulthera.ru/najti-vracha и посмотреть, какие клиники работают на оригинальной технике. Если вы не смогли найти нужную информацию на сайте, звоните производителю и спрашивайте, с какими клиниками он сотрудничает. Также Ольга Степанова посоветовала узнавать серийный номер аппарата и спрашивать у производителя, оригинальный ли он. 2. Низкая цена или высокое качество? В BrandMonitor выяснили, что подавляющее большинство людей (92%) не знают, сколько точно должна стоить, например, услуга того же SMAS-лифтинга. Практически все опрошенные назвали цену в пределах 60 тыс. руб., в то время как процедура на оригинальном аппарате стоит больше 100 тыс. руб.. Сам аппарат Альтера Систем очень высокотехнологичен, поделилась Ольга Степанова. «Почему у оригинального аппарата такая высокая себестоимость? Этому, безусловно, есть обоснование. Он оборудован системой визуализации, то есть доктор работает и видит ткани в реальном времени на глубине до 8 мм. Он видит сосуды, видит нервы. Из-за этого собственно высокотехнологично и оборудование, и процедура», — сообщила она. Ольга поделилась, что у подделок нет возможности визуализации, потому что эту технологию слишком сложно повторить. Из-за этого врач действует вслепую и может сильно навредить пациенту. «Что касается побочки. Да, действительно, таких случаев много. Можно ультразвуком на поддельном аппарате попасть в нерв или в сосуд — и тогда произойдет парез лица (частичное ограничение подвижности мышц, которое проявляется в изменениях мимики — прим. ред.). Нам также известны случаи получения на поддельном аппарате ожогов глубоких тканей», — сказала она. То же самое касается инъекционных препаратов и многих других косметологических услуг. Если вы встречаете подозрительно низкую цену, значит, есть вероятность, что врач работает с поддельными или просто некачественными средствами. «Люди не понимают, что гиалуроновая кислота — это собирательное название. Поэтому когда есть цена подешевле, то они выбирают такой вариант. Они не понимают, что есть для разных процедур гиалуроновая кислота, и им могут подсунуть не ту», — интервью №6, врач косметологической клиники. Важно также понимать, что косметологи, которые работают не в клинике, а на дому, часто не имеют возможности получить необходимые лицензии и сертификаты, у них нет доступа к сертифицированному оборудованию и препаратам, поэтому они становятся основными потребителями контрафактной продукции. Неужели с контрафактом никак не борются? В BrandMonitor поделились, что с февраля 2018 года по апрель этого года им удалось найти и заблокировать больше тысячи (!) объявлений о продаже контрафактного оборудования. Также компании стало известно, что врачи-косметологи двух московских клиник использовали подделки известных аппаратов, а их товарные знаки на сайте и страницах в соцсетях были размещены незаконно. В итоге сайт и аккаунты клиник были заблокированы, а врачи перестали работать с этими аппаратами. В BrandMonitor также рассказали, что в июне 2018 года удалось задержать продавца поддельного косметологического аппарата, который размещал свои объявления в интернете. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Несмотря на эти случаи, эксперты сходятся во мнении, что борьба с контрафактом должна нести более системный характер.
Контрафакт в эстетической медицине: как уберечься от некачественных услуг
Фото: Журнал ОК!
Читайте также
Новости партнеров