Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа главная опасность для женщин до 50 лет 

Medical Note 59 минут назад
Фото: Medical Note
Американские врачи заявили, что курящие женщины в возрасте до 50 лет имеют очень высокий риск развития сердечного приступа. По сравнению с теми представительницами слабого пола, у которых нет вредной привычки, передает CNN.
В рамках нового масштабного исследования специалисты подтвердили, что курение особенно опасно (если сравнивать с мужчинами) для женского сердца.
Такая связь была в том числе зафиксирована среди пациентов, которые пережили острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST или STEMI (когда блокируется одна из главных артерий сердца, которая снабжает орган кислородом и кровью).
Новая работа показала, что курение повышает риск возникновения у людей проблем с сердцем, независимо от пола и возраста. Но у женщин этот риск значительно выше, чем у мужчин.
Наибольший риск фиксировался у добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет.
При этом курящие женщины имели в 13 раз более высокий риск сердечного приступа по сравнению с некурящими.
Исследователи связывают это с тем, что курение снижает выработку важного гормона эстрогена в организме женщин.
Однако ученые заявили, что риск возникновения опасных недугов можно снизить, расставшись с вредной привычкой.
Medical Note: последние новости
Врач назвала внешние признаки, указывающие на онкологию Установлены правила посещения родственниками больных в реанимации Биолог рассказала, что делать при укусе клеща
Комментарии
Новости , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые: долго работать — смертельно опасно
Эксперт: врачи пропускают симптомы рака3
Опухоль весом 12 кг вырезали женщине в Одинцове
Врачи назвали простой способ понизить давление8
Мухи оказались разносчиками «супербактерий»
Видео
02:36
Как быстро распознать заболевания печени
Болезни и лекарства
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
01:23
Назван фрукт, прекращающий старение после 50 лет
Наука
00:37
Россиянам дали простые правила по выбору алкоголя
ЗОЖ
07:49
Как распознать предынфарктное состояние
ЗОЖ
01:52
Мужчины по всему миру теряют способность к зачатию
ЗОЖ
02:50
Растения, которые изгоняют паразитов из организма
Народная медицина
02:45
Что произойдет, если часто есть семечки
ЗОЖ
10:38
Назван самый смертоносный вид рака
Наука Болезни и лекарства
04:47
Почему томатный сок — «спасение» для сердечников
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение