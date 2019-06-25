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Опухоль весом 12 кг вырезали женщине в Одинцове 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Одинцове врачи удалили пациентке опухоль весом 12 килограммов, женщину уже выписали из больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В гинекологическое отделение Одинцовской центральной районной больницы поступила женщина в возрасте 55 лет с жалобой на увеличение живота в объеме.
«В течении 10 лет у женщины была кистома яичника, которая в последнее время начала расти и достигла 50 сантиметров в диаметре — многокамерное жидкостное образование. На базе нашего отделения пациентка была обследована в плане онко-поиска, при котором было выявлено, что образование доброкачественное. Врачами произведено оперативное лечение. В результате специалисты удалили опухоль весом 12 килограммов», — отметил главный врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колтунов.
Он дополнил, что операция прошла успешно. Женщина чувствует хорошо и уже выписана из больницы.
«Врачи напоминают, что проверять свое здоровье и посещать врачей необходимо регулярно. Только с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более 900 тысяч жителей Московской области», — заключается в материале.
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