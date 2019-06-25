Опухоль весом 12 кг вырезали женщине в Одинцове

В подмосковном Одинцове врачи удалили пациентке опухоль весом 12 килограммов, женщину уже выписали из больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение Одинцовской центральной районной больницы поступила женщина в возрасте 55 лет с жалобой на увеличение живота в объеме.

«В течении 10 лет у женщины была кистома яичника, которая в последнее время начала расти и достигла 50 сантиметров в диаметре — многокамерное жидкостное образование. На базе нашего отделения пациентка была обследована в плане онко-поиска, при котором было выявлено, что образование доброкачественное. Врачами произведено оперативное лечение. В результате специалисты удалили опухоль весом 12 килограммов», — отметил главный врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колтунов.

Он дополнил, что операция прошла успешно. Женщина чувствует хорошо и уже выписана из больницы.

«Врачи напоминают, что проверять свое здоровье и посещать врачей необходимо регулярно. Только с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более 900 тысяч жителей Московской области», — заключается в материале.