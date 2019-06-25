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Мухи оказались разносчиками «супербактерий» 

Инфо 24 2 часа назад
Фото: Инфо 24
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Например, микрофлора обычных мух включает огромное количество опасных видов инфекций, и каждая пятая из них несет гены устойчивости к антибиотикам.
Одной из новых угроз, возникших в XX веке и в полный рост вставших перед человечеством в XXI-м, выступают устойчивые к антибиотикам бактерии. Развивая невосприимчивость к действию лекарственных препаратов, даже умеренно опасные возбудители становятся смертельной угрозой.
Особенно часто такие микробы встречаются в больницах, где их разносят и люди, и даже насекомые. Об этом Энтони Хилтон (Anthony Hilton) и его коллеги из Университета Астон пишут в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Авторы размещали липкие ленты и другие ловушки в палатах, приемных и родильных отделениях, а также в столовых семи британских государственных больниц. Начиная с 2010 года им удалось поймать почти 20 тысяч насекомых, из которых более 75 процентов составляли мухи.
Затем ученые провели анализ микрофлоры, населяющей поверхность тела насекомых, а также их кишечник. И действительно, почти 90 процентов животных оказались переносчиками тех или иных бактериальных инфекций, причем иногда в таких количествах, что способны возбудить болезнь и у человека.
В общей сложности удалось изолировать и определить 86 штаммов бактерий, самыми распространенными из которых оказались энтеробактерии — такие как сальмонелла или кишечная палочка, — встречающиеся у 41 процента насекомых. У 24 процентов обнаружились бациллы, у 19 — стафилококки. Самым неприятным оказалось то, что более половины выделенных штаммов были устойчивы как минимум к одному больничному антибиотику, а 19 процентов — к нескольким.
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Новости , Энтони Хилтон
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