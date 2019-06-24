Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение

Свою историю путешественница рассказала изданию News.com.au.

32-летняя Рэйчел Минауэй отправилась на отдых в Гонолулу (Гавайи) с подругой. Как только девушки прибыли на остров, они сразу поехали на машине на пляж. Когда Минауэй припарковала автомобиль, она полезла убирать навигатор в бардачок и прищемила ноготь. «Я не придала этому значения, потому что с нами такое случается постоянно», — вспоминает девушка.

Однако позже палец австралийки онемел, и подруги решили, что стоит поехать в больницу. «Мы нашли медицинский центр в навигаторе и отправились туда. Когда мы подъезжали, боль уже усилилась. Я подумала, что врачи просто скажут мне, что с этим делать», — рассказала туристка.

Доктор посоветовал удалить ноготь, и девушка согласилась. По словам Минауэй, процедура не выглядела серьезной: она продлилась не более 30 минут, и во время нее подруги смеялись и фотографировались. Однако когда туристка отправилась на стойку регистрации, чтобы заплатить, ей выставили счет на 1200 долларов.

Минауэй оплатила лечение, поскольку медработники не позволили бы ей уйти просто так. Когда же девушка вернулась домой в Сидней, на ее почтовый адрес стали приходить и другие счета из гавайской больницы. В сумме ей необходимо было заплатить около 2500 долларов.

«Они продолжали находить какие-то новые вещи, чтобы выставить мне за них счет. Через несколько месяцев я уже жалела, что оставила им свой настоящий адрес. Тогда я была на шестом месяце беременности и с ужасом представляла, что если бы не страховка, мне бы пришлось самой платить за все это», — поделилась Минауэй.

Страховая компания австралийки смогла покрыть все расходы на медицинские услуги и также предупредила будущих туристов о том, что в США медицина может быть очень дорогой.