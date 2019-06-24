Больному раком пациенту удалили не тот орган

В Австралии врачи по ошибке удалили у пациента не ту часть кишечника. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Операция проходила в новой больнице города Сидней Northern Beaches Hospital, штат Новый Южный Уэльс, в пятницу, 21 июня. Пациент, чье имя не раскрывается из соображений приватности, страдает от рака.

Предположительно, к ошибке врачей привели неправильные данные, предоставленные частной патологической лабораторией. Расследованием инцидента занялись власти штата.

Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард (Brad Hazzard) призвал сотрудников больницы оказать пациенту и его семье всю возможную поддержку. Он отказался от каких-либо комментариев и призвал «уважать приватность пациента». Пока неизвестно, как именно скажется на его здоровье ошибка врачей.

Больница Northern Beaches Hospital на 488 коек открылась только в октябре 2018 года. Ее финансируют как государство, так и частные лица. С момента открытия в ней сменилось пять руководителей.