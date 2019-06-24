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Больному раком пациенту удалили не тот орган 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jacek Sopotnicki / Globallookpress.com
В Австралии врачи по ошибке удалили у пациента не ту часть кишечника. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.
Операция проходила в новой больнице города Сидней Northern Beaches Hospital, штат Новый Южный Уэльс, в пятницу, 21 июня. Пациент, чье имя не раскрывается из соображений приватности, страдает от рака.
Предположительно, к ошибке врачей привели неправильные данные, предоставленные частной патологической лабораторией. Расследованием инцидента занялись власти штата.
Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард (Brad Hazzard) призвал сотрудников больницы оказать пациенту и его семье всю возможную поддержку. Он отказался от каких-либо комментариев и призвал «уважать приватность пациента». Пока неизвестно, как именно скажется на его здоровье ошибка врачей.
Больница Northern Beaches Hospital на 488 коек открылась только в октябре 2018 года. Ее финансируют как государство, так и частные лица. С момента открытия в ней сменилось пять руководителей.
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