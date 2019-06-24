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Российские врачи спасли младенца весом 740 граммов 

Letidor.ru + ещё 5 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Малыш находился в реанимации пять месяцев.
В Наро-Фоминском перинатальном центре врачи выходили ребенка, родившегося на 24 неделе беременности. Малыш весил 740 граммов и долгое время находился в тяжелейшем состоянии.
Кроме того, у него была диагностирована тяжелая форма бронхо-легочной дисплазии. Все пять месяцев ребенок дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких,
— рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.
Сейчас состояние ребенка стабилизировано, а вес составляет 3200 граммов. Малыша выписали из реанимации новорожденных 24 июня. Он продолжит лечение в Детской городской больнице в Клину. В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что за это время ребенок стал родным для всех сотрудников отделения детской реанимации и провожали они его тоже всем составом дежурной бригады.
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