Российские врачи спасли младенца весом 740 граммов

Малыш находился в реанимации пять месяцев.

В Наро-Фоминском перинатальном центре врачи выходили ребенка, родившегося на 24 неделе беременности. Малыш весил 740 граммов и долгое время находился в тяжелейшем состоянии.

Кроме того, у него была диагностирована тяжелая форма бронхо-легочной дисплазии. Все пять месяцев ребенок дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких,

— рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Сейчас состояние ребенка стабилизировано, а вес составляет 3200 граммов. Малыша выписали из реанимации новорожденных 24 июня. Он продолжит лечение в Детской городской больнице в Клину. В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что за это время ребенок стал родным для всех сотрудников отделения детской реанимации и провожали они его тоже всем составом дежурной бригады.