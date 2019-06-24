Россияне узнают онкологический диагноз слишком поздно

В России более трети онкобольных на поздних стадиях не обращались за медпомощью.

Фактически 39% пациентов узнали о том, что у них рак, только тогда, когда болезнь достигла 3-4 стадии. Такие данные приведены на V Международном онкологическом форуме «Белые ночи — 2019», прошедшем в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, проблема позднего выявления — это следствие не только неготовности россиян проходить регулярный онкоскрининг, на также низкой онконастороженности врачей, особенно первичного звена.

По словам заместителя руководителя дирекции медицинской экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Сергея Шкитина, за полгода до постановки диагноза — рак 3-4 стадии — треть заболевших вообще не обращалась за медицинской помощью. Остальные получали медпомощь, но онкологических проблем у них не было выявлено. При этом, подчеркивает Сергей Шкитин, половина пациентов побывала на приёме у профильных специалистов, которые могли бы выявить опухоли.

Для защиты прав онкобольных начиная с 2019-го года происходит переориентация системы ОМС — теперь усиливается роль страховых медицинских организаций, которые обязаны не просто информировать людей о том, что им положено по закону, а должны сопровождать их практически в режиме онлайн. В полном масштабе к такой системе, по словам начальника управления Федерального фонда ОМС Ольги Верховодовой, ОМС должно подойти к 2024 году.